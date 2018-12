tempo di lettura 1'

Già in passato Danny Trejo si era detto speranzoso nel poter vedere in un prossimo futurosul grande schermo.

L’attore è tornato a parlare di questo chiacchierato terzo film della serie di Machete con Bloody Disgusting, (via Popcorn Talk’s “I Could Never Be,”) rivelando che “Robert [Rodriguez] ci sta lavorando”, anche se è a conoscenza degli altri impegni del regista in questo periodo (compreso Alita: Angelo della Battaglia).

Cosa ne sarà del progetto? Ovviamente vi terremo aggiornati.

Secondo una sinossi apparsa su IMDb il film dovrebbe seguire Voz [Mel Gibson] che fugge nello spazio dopo aver cercato di dare inizio ad una guerra nucleare sulla Terra. C’è quindi solo un uomo di cui il Presidente si fida per riportare Voz con i piedi per terra: Machete.

FONTE: CB