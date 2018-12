tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da IndieWire sarebbero da poco iniziate in Francia le riprese di, nuovo film (in live-action) diche, contrariamente alle voci circolate in passato, non sarà un musical.

Del cast, oltre ai già annunciati Bill Murray, Frances McDormand e Tilda Swinton, faranno parte anche Benicio del Toro, Jeffrey Wright e Timothée Chalamet.

Secondo alcune fonti il film sarà una “lettera d’amore ai giornalisti” e sarà ambientato nella sede di un giornale americano posizionata nella Parigi del 20° secolo.

