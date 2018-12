tempo di lettura 1'

ha svelato al mondo qualche settimana il titolo ufficiale di Birds of Prey , cinecomic DC che si intitolerà

In occasione di un’ospitata al Tonight Show Starring Jimmy Fallon l’attrice ha commentato la scelta:

È vero, è quello il titolo. Non sarà un film serio. Birds of Prey sembra un film serio, ma con quel sottotitolo fa un pensare ad Harley che dice: “Eccomi qua”.

L’interprete di Harley Quinn ha poi aggiunto:

Adoro i titoli lunghi. Quando stavamo pensando a come intitolarlo ho chiesto: “Avete mai visto Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve (The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared)? …è un titolo lungo, ma lo adoro.

Nel film le protagoniste affronteranno Maschera Nera, che sarà il villain, interpretato da Ewan McGregor. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain.

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato che il film sarà vietato ai minori.