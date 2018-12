tempo di lettura 2'

Poco fa, il nostro Andrea Bedeschi ha intervistato il compositore e polistrumentista olandese Tom Holkenborg AKA Junkie XL, il compositore delle colonne sonore di Mad Max: Fury Road, Deadpool, Batman v Superman.

L’occasione è stata quella degli impegni stampa per Macchine Mortali, il film di Christian Rivers e scritto e prodotto da Peter Jackson e Philippa Boyens da lui musicato.

La versione integrale della chiacchierata sarà online la prossima settimana, quando vi proporremo anche le videointerviste realizzate a Los Angeles con i talent della pellicola.

Intanto però una piccola anticipazione relativa ai futuri impegni dell’artista. Come noto, Junkie XL lavoreà anche allo score di Alita Angelo della Battaglia, il film di Robert Rodriguez in uscita a febbraio e, da svariate settimane, il suo nome viene anche accostato al live action del film live-action / cgi Sonic the Hedgehog.

Ecco cosa ci ha risposto quando gli abbiamo chiesto un commento in materia:

AB: Come ultima domanda, prima hai già citato di avere in agenda Alita Angelo della Battaglia. Che mi dici del film di Sonic? È vero che realizzerai anche lo score di quel film? JXL: [Ridendo in maniera fragorosa] Non posso né confermare né smentire di essere al lavoro o di dover lavorare al film di Sonic the Hedgehog. AB: Dovevo chiedertelo! JXL: [Sempre ridendo] Diciamo che il fatto che io stia ridendo dovrebbe già dirti abbastanza.

L’uscita è fissata per il 15 novembre 2019: negli USA il film verrà distribuito dalla Paramount Pictures, in Italia dalla Fox.

Sonic è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie sin dal primo titolo, che debuttò nel 1991 sul SEGA Genesis.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!