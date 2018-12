tempo di lettura 2'

Lo scorso ottobre la Sony ci ha invitato a Parigi e a Londra per partecipare a una serie di attività dedicate a, il film d’animazione scritto da Phil Lord insieme a Rodney Rothman, diretto da Peter Ramsey e Bob Persichetti.

In tale occasione abbiamo avuto modo di incontrare i registi e anche di scambiare qualche chiacchiera con Shameik Moore, la voce del protagonista Miles Morales. Tutti i nostri materiali arriveranno prossimamente a ridosso dell’uscita prevista per il 25 dicembre, ma intanto ecco una piccola anticipazione del nostro incontro.

Un Nuovo Universo propone una commistione di stili e di generi nel mondo dell’animazione mai vista prima. Come dichiarato da Rodney Rothman:

E se il prossimo passo potesse essere un tuffo nel mondo reale? Shameik Moore sembra essere di questa idea:

“Sarebbe incredibile” ha commentato Peter Ramsey. “Io ci sto” ha concluso Rodney Rothman.

ENGLISH VERSION

Rodney Rothman:

One of the really fun things about making this movie was being able to show you different versions of Spider-Man, and not just the characters, but their world. For every character, for every world, we created a different way visually of presenting it. That was really fun and we’d love to keep going.