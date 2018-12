tempo di lettura 2'

Il nuovo capitolo didiretto da David Gordon Green ha incassato nel mondo 252 milioni di dollari, e un sequel, seppur non ancora annunciato ufficialmente, sembrerebbe quasi certo.

In una recente intervista a Consequence of Sound il regista e compositore John Carpenter si è detto pronto a realizzare anche la colonna sonora del sequel: “Saremo pronti. Ne abbiamo parlato. Siamo pronti”.

In attesa di scoprire di più su un eventuale sequel del film diteci cosa ne pensate nei commenti!

Questa la sinossi ufficiale:

Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.

Il Maestro dell’horror John Carpenter è produttore esecutivo e consulente creativo di questo capitolo, e unisce le forze con il produttore leader della cinematografia horror contemporanea, Jason Blum (Get Out, Split, The Purge, Paranormal Activity). Ispirato da un classico di Carpenter, i registi David Gordon Green e Danny McBride hanno creato una storia che apre una nuova strada rispetto agli eventi del film-pietra miliare del 1978, e Green ne firma anche la regia. Halloween è prodotto inoltre da Malek Akkad, la cui Trancas International Films ha prodotto la saga di Halloween fin dalla sua nascita, e Bill Block (Elysium, District 9). Oltre a Carpenter e Curtis, Green e McBride sono invece i produttori esecutivi per quanto riguarda la Rough House. Halloween sarà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

In Italia il film è arrivato il 25 ottobre grazie a Universal Pictures.

FONTE: CS