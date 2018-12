Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Del quinto Indiana Jones non sappiamo praticamente nulla.

Le ultime informazioni in merito sono arrivate a inizio ottobre grazie al produttore Frank Marshall che, in un’intervista, si era limitato a specificare che, contrariamente a Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo – girato interamente negli Stati Uniti – Indy 5 avrà un respiro produttivo più internazionale.

Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

In una chiacchierata fatta con CinemaBlend, Karen Allen ha ammesso di non essere stata contattata dalla Lucasfilm, ma di sperare di tornare nei panni di Marion Ravenwood (dopo essere già riapparsa nel Regno del Teschio di Cristallo):

Sto pazientemente aspettando, non mi hanno chiamato. Spero davvero di far parte del progetto e, da quello che ho capito, stanno lavorando per creare uno script che li renda soddisfatti. Non hanno fretta. Se lo faranno è perché vogliono che sia meraviglioso.