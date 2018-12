tempo di lettura 2'

Come noto, la scorsa settimana abbiamo evitato di salire a bordo della giostra dei rumour relativi alla diffusione del trailer die del relativo reveal del titolo.

Ora però la situazione è cambiata.

Alcune fonti, decisamente più attendibili di quelle che giorni fa sparavano ai quattro venti scoop sul lancio del filmato, hanno cominciato a suggerire l’imminente arrivo online del full trailer di Captain Marvel – cosa effettivamente accaduta – e quello di Avengers un paio di giorni dopo. Sembrava addirittura che il video dovesse arrivare questo mercoledì. Poi però, nelle ore scorse, la situazione pare essersi decisamente calmata e alcuni blogger americani alquanto noti (e tendenzialmente affidabili) hanno spiegato che i piani sono variati, probabilmente in corso d’opera.

Ecco cosa scrive Frosty di Collider:

Here’s a bit more info. Heard the Avengers 4 trailer was going to drop last week. Then I heard this Wedneday. Now I’m hearing the date has changed. Again. So anyone that tells you they know for sure when the trailer is dropping doesn’t know what they are talking about. pic.twitter.com/L0O2SyAcP1 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 3 dicembre 2018

Peter Sciretta di /Film mette addirittura altra carne sul fuoco suggerendo che qualcosa del mondo Marvel doveva effettivamente arrivare online oggi, ma che i piani sono mutati per via della morte del Presidente George H. W. Bush e dei funerali di Stato che si svolgeranno nella giornata odierna, presso la Washington National Cathedral, e che verranno trasmessi in live streaming dalla NBC.

Non si trattava, secondo Sciretta, di un trailer sugli Avengers, ma su un Avenger. I sospetti vanno ovviamente tutti in direzione di Spider-Man: Far From Home:

But Saturday should be a good day, not for the Avengers but for an Avenger. — Peter Sciretta (@slashfilm) 4 dicembre 2018

L’incertezza sulla diffusione del trailer di Avengers 4 resta, ma, in linea di massima, sappiamo che una “novità Marvel” era comunque in programma e che l’agenda potrebbe essere cambiata per ovvie questioni di rispetto alla figura di Bush e per evitare le – scontate – polemiche che sarebbero scaturite dal break di un trailer e ridosso della scomparsa di una figura come il 41° Presidente degli Stati Uniti d’America.

Insomma, non ci resta altro che vedere cosa accadrà nei prossimi giorni…

Quanto attendete Avengers 4? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.