Ieri è stata svelata l’identità dell’attore scelto per dare la voce al protagonista di, il nuovo film del franchise di Transformers in arrivo il 20 dicembre nei cinema italiani con la Fox.

Si tratta di Dylan O’Brien, il protagonista della serie di Maze Runner.

Oggi la divisione nazionale della 20Th Century Fox ha reso nota quella della voce italiana: a dare la voce a Bumblebee sarà pallavolista Ivan Zaytsev.

A seguire il Comunicato Stampa:

Negli oltre 12 anni trascorsi dall’inizio del primo film Transformers, la semplice idea di trasformare un giocattolo popolare in un film ha sorpreso persino i suoi creatori diventando un fenomeno mondiale con incassi al botteghino per un totale di $ 4,3 miliardi. Con Bumblebee, la saga entra in un nuovo territorio con una storia che resta nello spirito action e spettacolarizzata, ma che si colora di empatia e di emozioni.

Quando la sceneggiatrice Christina Hodson presentò per la prima volta la sua versione di Bumblebee, il regista, Travis Knight, e i produttori ne furono entusiasti. La Hodson aveva infatti immaginato un film Transformers più gentile, più familiare e con una storia d’amicizia pronfonda al centro: ecco allora che il maggiolino giallo più famoso di sempre acquista sul grande schermo un lato umano, dolce e premuroso.

Doppiatore ufficiale di questa nuova versione di Bumblebee, è il pallavolista Ivan Zaytsev, talentuoso sportivo del panorama italiano, che, complice l’imponente fisicità da atleta, è la voce italiana del gigante buono più amato dai bambini.

Sinossi: È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga,trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee,sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo.