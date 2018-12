Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Dopo alcune voci che si sono rincorse negli scorsi giorni il registaha ufficialmente confermato che il nuovo full trailer di, sequel di Godzilla, arriverà ufficialmente domenica 9 dicembre in occasione del Brazil Comic-con.

Ecco il tweet del regista:

The @GodzillaMovie trailer will drop Sunday Dec 9th at Brazil Comic Con. From Godzilla’s lips to your ears… pic.twitter.com/Y7Stom9nd1

— Mike Dougherty 🎅🏻👹 (@Mike_Dougherty) 4 dicembre 2018