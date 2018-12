tempo di lettura 1'

Non solo

In aggiunta al nuovo trailer del monster movie targato Warner Bros., che dovrebbe venire diffuso proprio domenica nel corso dell’evento, sabato, a margine del panel Sony al Comic-Con Experience di San Paolo, dovremmo vedere anche le prime immagini di Spider-Man: Far From Home la pellicola diretta da Jon Watts in uscita fissata il 5 luglio 2019.

Se il filmato verrà effettivamente diffuso, sarà estremamente interessante rivedere l’Uomo Ragno specie alla luce della fine fatta in Avengers: Infinity War e considerando che questa nuova avventura “solitaria” sarà ambientata dopo i fatti di Avengers 4.

Considerando il fuso orario, dovremo tenere gli occhi bene aperti fra le 20 e le 22 di sabato…

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 5 luglio 2019.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.