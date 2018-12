tempo di lettura 2'

Non è la prima volta che, su, parliamo di registi contro il cosiddetto “effetto telenovela”.

Di cosa si tratta? Magari lo avete sentito battezzato come Digital Natural Motion, Motion Smoothing, TruMotion, Intelligent Frame Creation e Motion Interpolation. Nomi diversi per identificare la medesima impostazione di default presente nei televisori HD e basata su algoritmi che compensano il moto, rendendo più definite e fluide le immagini in movimento.

Dopo anni di “guerra silenziosa”, Christopher Nolan e Paul Thomas Anderson hanno deciso di prendere in mano la situazione e parlare direttamente con i produttori di televisori (maggiori dettagli in quest articolo).

In occasione dell’imminente arrivo di Mission: Impossible – Fallout in home video, anche Tom Cruise e Christopher McQuarrie hanno voluto dire la loro con il video che trovate qua sotto.

Nel filmato registrato sul set di Top Gun: Maverick i due spiegano di essere attivamente al lavoro con le varie aziende di elettronica per far sì che l’opzione non sia automaticamente attivata sulle televisioni e, visto che per il momento la situazione è quella che è, danno dei validi consigli per i meno pratici sul come disattivare la funzione e godersi un film in home video così come il filmmaker lo ha concepito.

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA — Tom Cruise (@TomCruise) 4 dicembre 2018

