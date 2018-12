tempo di lettura 1'

Rivedremo la versione LEGO di Batman in The LEGO Movie 2 – Una Nuova Avventura a febbraio.

Ma il Crociato di Gotham avrà un altro film tutto suo dopo LEGO Batman – Il Film? Il regista Chris McKay ha rivelato su Twitter rispondendo ad una domanda in un fan che effettivamente un seguito del film del 2017 è attualmente in lavorazione.

In attesa di un annuncio ufficiale ecco il tweet del regista:

We are working on that rn actually! In the meantime LEGO Batman is all over LEGO 2 coming in February. — Chris McKay (@buddboetticher) December 5, 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dai creatori di The LEGO Movie arriva una nuova storia a mattoncini per la regia di Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) con le voci, nella versione originale di: Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, “Sin City”), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa).

FONTE: CB