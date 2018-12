Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il film dichedovrebbe produrre sta avendo una gestazione piuttosto lunga.

Lo stesso Wan però è tornato a parlare del progetto e della sua lavorazione:

È stato così difficile cercare di arrivare ad un punto con la sceneggiatura. La gente non lo sa, i fan non lo comprendono, ma c’è molto sul lato economico delle cose.. per cercare di ottenere il budget giusto, vogliamo essere sicuri di avere abbastanza risorse e budget per realizzare il film giusto. Nel caso non riuscissi a trovare le risorse e il regista giusto, non voglio farlo, sono già così impegnato. Non ho bisogno di aggiungere altre questioni a quelle che già ho per un progetto se questo credo non possa essere fatto nella maniera adeguata.