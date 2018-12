tempo di lettura 2'

In occasione della Comic-Con Experience di San Paolo, in Brasile, la Paramount ha presentato in anteprima alcuni tra i prossimi film più attesi in fase di sviluppo e di riprese.

Come riportato da Collider, il pubblico ha avuto modo di dare uno sguardo alle primissime immagini di Top Gun – Maverick con Tom Cruise: il teaser conteneva alcune sequenze con l’attore in volo in un caccia, anche se molte delle immagini provenivano dal primo film, come anche la battuta “Sento il bisogno… il bisogno di velocità!“.

Di Rocketman, il particolare biopic su Elton John, gli spettatori hanno potuto vedere un dietro le quinte in cui Matthew Vaughn racconta la genesi del progetto. È stato proprio sul set di Kingsman: Il Cerchio d’Oro che il regista ha proposto l’idea a Taron Egerton dopo averlo sentito cantare. È stata inoltre proiettata una clip in cui si sentiva l’attore cantare senza alcun tipo di “correzione” alla voce.

Di Bumblebee è stata proiettata una lunga clip dal film (mostrata in Italia al Lucca Comics), mentre di Pet Sematary il primo trailer già arrivato online.

È poi toccato a un primissimo teaser di Sonic the Hedgehog che mostrava il riccio sonico in corsa, seguito dal titolo del film. La cartolina alla fine del trailer recava soltanto la scritta “Sonic”, perciò è possibile che questo sia il titolo definitivo.

Per concludere il panel la Sony ha mostrato i loghi di alcuni dei film i sviluppo dallo studio ovvero A Quiet Place 2, Coming to America 2, Micronauts, World War Z 2, The Rhythm Section, Dora the Explorer, Gemini Man, Are You Afraid of the Dark, G.I. Joe, Dungeons & Dragons e altri.