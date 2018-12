Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A partire dal primo gennaio del 2019,tornerà nelle sale cinematografiche italiane con, il cinecomic in cui torna – per la quinta volta – a lavorare con il registadopo i duee i due

A ridosso della release nazionale del blockbuster Warner avremo la possibilità di condividere con voi le nostre interviste tanto a James Wan e Patrick Wilson – che sono già stati più volte graditissimi ospiti sulle nostre pagine – che allo stesso Aquaman, ovvero Jason Momoa.

Intanto, in un’intervista pubblicata da ComicBook.com, Wilson ha spiegato come l’aver lavorato a Watchmen, il film di Zack Snyder tratto dall’omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, gli sia servito a scoprire un mondo, quello dei fumetti appunto, con cui non aveva troppa dimestichezza.

In passato ho fatto Watchmen, un cinecomic minore [scherzando, ndr.] che potresti conoscere. E ho scoperto i fumetti grazie a Watchmen. Non li leggevo da piccolo. Crescendo, c’era Christopher Reeve come Superman ed è stato lui a definire il mio concetto di supereroe. Ma dopo Watchmen ho cominciato a studiare. Volevo capire da dove nascevano questi film. Per cui mi sono letto tutto Captain America, tutto Thor, quello alla base dei film Marvel. Volevo vedere come avrebbero realizzato quei lungometraggi e da dove avrebbero preso roba. Quando sono stato ingaggiato per Aquaman ho studiato Orm, specie attraverso la New 52 che è un po’ la versione su cui basiamo il nostro Orm, che è completamente differente dall’originale, dove era mezzo-atlantideo. Mi piace che ora sia un purosangue, rende la sua battaglia anche più interessante.

Due anni fa, al junket di The Conjuring – Il Caso Enfiled, con James Wan già confermato alla guida di Aquaman, avevamo provato a chiedere qualcosa a Patrick Wilson e ne è scaturita una interessante considerazione sui cinecomic. Trovate tutto qua sotto:



