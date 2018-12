tempo di lettura 1'

Il futuro di alcuni personaggi all’interno dell’universo cinematografico DC rimane ancora fumoso. In primis quelli di Batman e Superman.

Non sappiamo cosa intenderà fare la Warner Bros. con alcuni dei protagonisti di cinecomic passati e lo stesso dubbio pare essere anche sostenuto da Amy Adams per la sua Lois Lane.

Durante un episodio di Actors on Actors di Variety l’attrice infatti ha dichiarato che probabilmente il suo personaggio non tornerà più sul grande schermo.

L’attrice, ricordiamo, ha vestito i panni di Lois in L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League.

In attesa di smentite o conferme diteci cosa ne pensate nei commenti!

Amy Adams: “My daughter said ‘Can you please go do a movie that I can see? Can I watch #SharpObjects?’ I’m like no, never, never” | #ActorsOnActors presented by @amazonstudios https://t.co/wlfjti6EeS pic.twitter.com/yttxnU7UPb

— Variety (@Variety) 7 dicembre 2018