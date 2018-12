tempo di lettura 1'

Il primo trailer dici ha finalmente mostrato sia Occhio di Falco che Ant-Man, due grandi assenti in Infinity War.

Tuttavia un fan osservando attentamente il video ha scovato un interessante curiosità su quest’ultimo.

Nella scena in cui Bruce Banner osserva gli eroi caduti attraverso alcuni “schermi” vediamo le foto di Peter Parker e Scott Lang. Ebbene lo scatto di Paul Rudd è nientemeno che un ritratto preso direttamente dalla rete, più precisamente è una delle prime foto che si possono trovare con una semplice ricerca attraverso Google Immagini.

marvel using the second picture that comes up when you google paul rudd for scott makes me laugh so much sksksks pic.twitter.com/TvJo6VjTnC

— julia (@alisonsdazzler) December 7, 2018