Continua a correre al box-office italiano. In mancanza di grandi nuove uscite, infatti, il podio rimane invariato venerdì, con la pellicola diche incassa altri 715mila euro e sale a 8.7 milioni complessivi (la tenuta è decisamente ottima).

Sale al secondo posto Il Grinch, con 188mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro, mentre Se Son Rose scende al terzo e incassa 153mila euro, per un totale di 2.2 milioni di euro. Sale al quarto posto Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, con 77mila euro e un totale di 12 milioni di euro, mentre al quinto posto troviamo la nuova uscita La Casa delle Bambole – Ghostland, con 74mila euro e un totale di 125mila euro in due giorni.

Sesta posizione per Alpha – Un’Amicizia Forte come la Vita, con 73mila euro e 115mila euro in due giorni, mentre Colette al settimo posto incassa 35mila euro e sale a 54mila euro in due giorni. Ottava posizione per La Prima Pietra, che incassa 33mila euro e sale a 54mila euro in due giorni, mentre chiude la top-ten Santiago, Italia con 24mila euro che diventano 38mila in due giorni (con la seconda miglior media).