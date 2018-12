tempo di lettura 1'

Per il terzo weekend consecutivo, anche per via della scarsità di nuove uscite in vista della corsa natalizia,è destinato a mantenersi in testa alla classifica americana.

Venerdì il film d’animazione ha raccolto 3.5 milioni di dollari, che dovrebbero tradursi in 16 milioni di dollari in tre giorni (per un totale di 140 milioni di dollari entro domenica sera). Segue Il Grinch, con 3.3 milioni di dollari e un weekend previsto da 12.5 milioni di dollari (per un totale di 220 milioni di dollari). Capita raramente che due film d’animazione non si cannibalizzino a vicenda al box-office, ma le due pellicole sono abbastanza diverse da attrarre un pubblico eterogeneo. Al terzo posto Creed II incassa 2.2 milioni di dollari, che dovrebbero tradursi in 11 milioni di dollari per un totale di quasi 100 milioni.

Segue Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, con 1.7 milioni di dollari: finora il film ha raccolto 140 milioni di dollari negli USA e 540 milioni di dollari in tutto il mondo. Chiude la top-five venerdì Bohemian Rhapsody, con 1.6 milioni di dollari e 170 milioni complessivi.

