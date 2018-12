tempo di lettura 1'

è l’ottavo film del 2018 ad aver superato i dieci milioni di euro al box-office italiano. Il traguardo è stato raggiunto ieri, quando la pellicola diha raccolto altri 1.5 milioni di euro (ottenendo la miglior media per sala) arrivando a 10.3 milioni complessivi.

Il podio continua a essere invariato: al secondo posto Il Grinch raccoglie 544mila euro, salendo a 2.9 milioni di euro, e al terzo Se Son Rose incassa 516mila euro portandosi a 2.7 milioni compessivi.

Sale al quarto posto Alpha – Un’Amicizia Forte come la Vita, favorito dal fatto di essere un film per famiglie: 256mila euro per la pellicola firmata Sony, per un totale di 373mila euro in tre giorni. Chiude la top-five Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, con 187mila euro e un totale di 12.2 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, La Casa delle Bambole al sesto posto incassa 177mila euro (305mila euro complessivi), Colette al settimo ne raccoglie 102mila (157mila complessivi), La Prima Pietra all’ottavo incassa 101mila euro (156mila complessivi) e Non ci Resta che Vincere al decimo ne raccoglie 52mila (77mila complessivi).