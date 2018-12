tempo di lettura 1'

L’autore di fumetti e sceneggiatore Brian K. Vaughan ha siglato un accordo di esclusiva pluriennale con la Legendary Entertainment, secondo il quale creerà nuovi progetti originali per lo studio e si occuperà di adattare alcuni dei suoi lavori sotto forma di film e serie tv.

Vaughan ha creato, tra le altre cose, fumetti come Runaways (Marvel, attualmente una serie tv), Y: The Last Man (Vertigo, che FX sta sviluppando come serie tv), Ex Machina (Wildstorm), Paper Girls (Image Comics). Non solo: ha lavorato a serie tv come Lost (scrivendo nove episodi) e Under The Dome (produttore e showrunner della prima stagione).

“Attraverso la sua ispirata narrazione, Brian ha creato mondi immersivi e coinvolgenti che hanno conquistato fan in tutto il mondo,” ha commentato Nick Pepper, presidente della Legendary Television Studios. “Non potremmo essere più eccitati all’idea di lavorare con Brian per portare sullo schermo i suoi straordinari lavori”.

“La Legendary è stata una delle basi su cui è stato costruito il nuovo modo di fare cinecomic, quindi è un onore immenso lavorare con loro per sviluppare adattamenti di lavori creati da me e dai miei talentuosi collaboratori,” ha aggiunto Vaughan.

Fonte: CS.net