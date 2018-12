tempo di lettura 1'

Quasi 10 anni faera collegato per dirigere il remake di(The Blob), cult del cinema horror/fantascientifico del 1958 diretto da Irvin S. Yeaworth Jr.

All’orizzonte vi è anche remake diretto da Simon West che vedrà nel cast anche Samuel L. Jackson (sempre che il progetto non sia già naufragato). E nell’attesa di nuove notizie al riguardo sono approdati in rete dei suggestivi concept art realizzati dal conceptual artist Alex Horley per le versione di Rob Zombie che non è mai andata in cantiere.

Li potete vedere qua sotto:

Alex Horley - The Blob

FONTE: SR