tempo di lettura 2'

Doveva uscire online sabato il trailer di, ma all’ultimo minuto la diffusione delle attese prime immagini del film con Tom Holland è stata rinviata (quasi sicuramente al 18 dicembre).

Ma il trailer è stato mostrato, come previsto, alla Comic-Con Experience Brazil, e Collider che era presente ha appena pubblicato la descrizione che vi traduciamo qui sotto:

Il trailer inizia con Peter Parker (Tom Holland) che, molto felice, fa qualcosa con Zia May (Marisa Tomei). Arriva Happy Hogan (Jon Favreau) e fa un commento sul fatto che May abbia cambiato look o capelli. Peter lo guarda con un’espressione del tipo “ci stai provando con mia zia?”

Il trailer continua con Peter nella sua camera da letto mentre fa i bagagli per andare in viaggio scolastico in Europa. Si guarda intorno, c’è il costume di Spidey nello sgabuzzino, decide di non portarlo con sè. Dice qualcosa riguardo al fatto che si tratta di una cosa scolastica, non di “quartiere”.

A questo punto vediamo gli altri protagonisti (inclusi Zendaya, Tony Revolori e Angourie Rice) a Venezia, in gruppo, e poi mentre vedono qualcosa in tv. Peter è in hotel quando arriva il suo compagno di stanza Ned (Jacob Batalon) e immediatamente viene colpito da una sorta di dardo tranquillante. Solitamente agiscono i sensi di ragno, quindi non è chiaro cosa sia successo. A quel punto scopriamo che il dardo è stato scagliato da Nick Fury (Samuel L. Jackson), seduto su una sedia, al buio. Nick ha bisogno di Spidey per qualche tipo di missione.

Seguono numerose scene d’azione con Spider-Man in Europa, Spider-Man scagliato qua e là dall’acqua e così via.

Nella parte finale del trailer vediamo delle enormi creature fatte d’acqua in mare (o in un lago), seguito da Mysterio (Jake Gyllenhaal) nel suo classico costume senza elmetto. È chiaro che è lui a causare tutto questo caos, e prima della fine del trailer vediamo l’intero costume (elmetto incluso).