tempo di lettura 2'

Il conceptual artist Peter Mitchell Rubin ha diffuso in rete (via CBM ) alcuni concept art realizzati per, il cinecomic DC diretto da David Ayer.

Le opere in questione mostrano delle scene alternative di Joker e Harley Quinn, un Joker interpretato da Mark Strong ed anche King Shark, villain che in seguito non è stato inserito nella Task Force X presente nel film finale.

Li potete vedere tutti qua sotto:

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art

Suicide Squad - Concept Art



































Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?

La pellicola, diretta da David Ayer, è uscita nelle sale americane il 5 agosto e il 13 agosto in Italia.

Nel cast del film Will Smith (Deadshot); Joel Kinnaman (Rick Flagg); Margot Robbie (Harley Quinn); Jared Leto (Joker); Jai Courtney (Boomerang); Cara Delevingne (Enchantress); Viola Davis (Amanda Waller); Jay Hernandez, Common, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Karen Fukuhara, Adam Beach, Scott Eastwood, Ike Barinholtz.

Scritto e diretto da David Ayer, il film è basato sul fumetto ideato originariamente da Robert Kanigher e Ross Andru nel 1959.