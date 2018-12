tempo di lettura 2'

Venerdì pomeriggio, alle 14 per l’esattezza, internet è letteralmente esploso grazie all’arrivo online del primo teaser trailer di, il kolossal dei fratelliin arrivo il prossimo aprile.

Il filmato si apre con le immagini emotivamente molto cariche di un Tony Stark alla deriva nello spazio, con cibo finito da giorni e ossigeno quasi agli sgoccioli, intento a registrare un messaggio per Pepper Potts.

I fan e le fan dell’Universo Cinematografico Marvel hanno avuto una reazione all’insegna dell’ironia cominciando a chiedere alla NASA di andare a recuperare l’Avenger:

what are u doing nasa Tony Stark’s in space go save him he’s dying. pic.twitter.com/Fr5073MCSI — Bobert Duckey Jr (@juzahoneybunnie) 9 dicembre 2018

Yes why u guyz not launching your filty space ships to rescue…He’s somewhere in the space… He’s gonna die soon. Help him. I’m scared about him. 😫 — Neelutpal Paniphukan (@NeelutpalP) 9 dicembre 2018

Yes, #TonyStark needs this, thanks Nasa pic.twitter.com/gcyknLePeJ — I am what i am ❤❤ (@atenanevermind) 9 dicembre 2018

La NASA ha poi ceduto alle richieste fornendo questa risposta:

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq — NASA (@NASA) 9 dicembre 2018

Esasperati dal sostanziale nulla di fatto con l’Ente Spaziale, alcuni hanno cominciato a rivolgersi a Elon Musk:

If #NASA not gonna save Tony Stark, We still have @elonmusk to save tony

It’s all up to you Elon-chan — 🦁マッドキング⚔️ゼータ🔞 (@MadKingZeta) 9 dicembre 2018

Hi Mr. @elonmusk please work together with @NASA to save Tony Stark. You two met each other back in Hotel De Paris in Monaco. You have the resources to save him. -from one of your @Tesla fans. — Roz Carzo (@ozrac) 9 dicembre 2018

Potential Spoiler Spoof for Avengers End Game. Elon Musk will send a rocket to save Tony Stark. pic.twitter.com/kqjip00Zbh — Klaus’ Realm (@KlaudsRealm) 9 dicembre 2018

Il miliardario ha poi risposto, sempre su Twitter, proponendo una validissima soluzione: mandare nello spazio Machete!

Machete!! — Elon Musk (@elonmusk) 9 dicembre 2018

Il riferimento è collegato al cammeo di Elon Musk in Machete Kills di Robert Rodgriguez.

Lo potete vedere qua sotto:

Quanto attendete Avengers: Endgame? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La pellicola sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019.