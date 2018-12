tempo di lettura 2'

Il graphic artistè un ospite fisso sulle pagine di buona parte dei siti di cinema del pianeta e delle sue creazioni abbiamo parlato più e più volte anche qua sulle pagine di BadTaste.it.

Dopo l’arrivo del primo teaser trailer di Avengers: Endgame, il grafico è tornato all’opera con un fan poster che si ricollega alla celeberrima scena post crediti del primo The Avengers, quella in cui il team dei Vendicatori si rifocilla con una sostanziosa Shawarma dopo aver sconfitto Loki nella battaglia di New York.

Potete vederlo qua sotto:

Non è la prima volta che BossLogic usa quel momento come spunto per una fanart. Anche a inizio settembre ne aveva elaborata una che, contrariamente a quella qua sopra, aveva un tono decisamente più amaro:

Been meaning to take the remaining avengers back to the Shawarma joint. Here is the update with who’s left, tho I don’t know if Wong is alive 😅 but honestly it’s sad how many left us. Now to see how many will return… #avengers4 @Russo_Brothers @RobertDowneyJr pic.twitter.com/uzdnuP8VQz

— BossLogic (@Bosslogic) 1 settembre 2018