Qualche settimana fa abbiamo appreso il titolo ufficiale di Birds of Prey , cinecomic DC che si intitolerà. Dopo aver ascoltato le parole di Margot Robbie in proposito , oggi tocca a quelle di Christina Hodson, sceneggiatrice del film.

In una recente intervista con Collider, Hodson ha spiegato che il titolo dovrebbe dare un’idea di quale sarà il tono della pellicola e ha poi raccontato:

Non so se mi è permesso parlarne ufficialmente, ma non vedo perché no. Comunque, era un sottotitolo non definitivo che ho usato quando ho scritto la sceneggiatura. L’ho aggiunto circa un anno fa, quasi così com’è, come un “alias”. Non pensavo che l’avremmo usato visto che spesso facciamo ricorso a titoli di lavorazione, perciò si trattava di una sciocchezza per la copertina dello script. E poi, quando è stato il momento di parlare del titolo e fare delle proposte, tornavamo sempre a quello.