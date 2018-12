tempo di lettura 1'

Weekend invariato o quasi al box-office italiano, in attesa dell’uscita dei fim natalizi. A dominare la classifica ancora una volta, che incassa altri 4.1 milioni di euro in quattro giorni e ottiene la miglior media per sala, salendo a ben 11.7 milioni di euro complessivi: è il sesto maggiore incasso dell’anno nel nostro paese.

Seconda posizione per Il Grinch, che incassa 1.3 milioni di euro e sale a 3.5 milioni complessivi, mentre al terzo posto Se Son Rose incassa 1.1 milioni di euro e sale a 3.1 milioni complessivi.

Bisogna scendere al quarto posto per trovare un nuovo film: è Alpha – Un’Amicizia Forte come la Vita, che incassa 595mila euro in quattro giorni. Quinto posto per Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, che incassa 452mila euro e sale così a 12.4 milioni di euro. Apre al sesto posto La Casa delle Bambole – Ghostland, che incassa 423mila euro, mentre al settimo posto Colette apre con 250mila euro in quattro giorni. Ottavo posto per La Prima Pietra, che debutta con soli 241mila euro, mentre al nono posto Robin Hood incassa 169mila euro esale a 1.8 milioni complessivi. Ape al decimo posto Santiago, Italia, che incassa 137mila euro in poco più di trenta cinema, ottenendo la seconda miglior media della classifica.