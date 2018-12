Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Disneyland Paris ha diffuso una nuova immagine – si tratta di un render – della nuova area tematica dedicata ai supereroi Marvel in arrivo a margine della ristrutturazione e ampliamento annunciati lo scorso febbraio dal Presidente e CEO della DisneyPalais de l’Elysée di Parigi, in compagnia del Presidente Francese

La trovate in calce alla pagina, dopo il comunicato stampa.

10/12/2018 – Disneyland Paris svela oggi una nuova immagine che mostra l’area tematica dedicata a Marvel, annunciata di recente e in arrivo al Parco Walt Disney Studios. Dalle mistiche arti di Doctor Strange alle acrobazie aeree di Spider-Man, questa nuova area permetterà ai suoi ospiti di vivere le avventure epiche e mozzafiato dei propri Supereroi preferiti.

In quello che gli Avengers hanno scelto come loro nuovo quartier generale europeo, gli ospiti potranno incontrare i propri beniamini, da Iron Man a Vedova Nera, da Capitan America ad Ant-Man e molti altri, unire le forze con loro e vederli in azione. In aggiunta a questi indimenticabili ed eroici incontri, l’area tematica dedicata a Marvel si arricchirà con nuove e incredibili attrazioni, esperienze di intrattenimento mozzafiato e nuove opzioni per i pasti, ma non solo: Rock’n’Roller Coaster, la più adrenalinica e veloce delle attrazioni del Parco Walt Disney Studios, si presenterà agli ospiti con un restyling ispirato ai Supereroi Marvel, per un’avventura più dinamica e spettacolare che mai!

Parte di un piano di espansione pluriennale del valore di 2 miliardi di euro, questa nuova area è il primo passo verso la trasformazione del Parco Walt Disney Studios, del quale i Supereroi Marvel e le loro incredibili avventure diventeranno parte integrante. Nuove storie da scoprire, tecnologie innovative, spettacoli all’interno e all’esterno e ogni sorta di intrattenimento: con questa nuova esperienza targata Marvel, il Parco Walt Disney Studios sarà una tappa imprescindibile per chi visita Disneyland Paris.

Quella dedicata a Marvel è solo una delle tre nuove aree tematiche destinate a vedere la luce nel Parco Walt Disney Studios nel corso dei prossimi anni: anche le altre due, dedicate ai mondi di Frozen e di Star Wars, hanno come missione quella di far vivere a Disneyland Paris la magia, le storie e i personaggi di alcuni dei franchise più amati di sempre.

Le avventure targate Marvel non aspetteranno l’apertura della nuova area tematica per invadere Disneyland Paris: dopo la prima edizione della Stagione dei Super Eroi Marvel, in scena la scorsa estate, tra marzo e giugno 2019 è già tutto pronto per una seconda edizione piena di epiche avventure! Capitan America, Spider-Man, i Guardiani della Galassia e Vedova Nera, quest’anno con l’aggiunta di Groot e di Capitan Marvel, torneranno al Parco Walt Disney Studios per nuove ed emozionanti avventure eroiche. Oltre ai Parchi Disney, una sorpresa Marvel è in arrivo anche per chi sceglie di pernottare a Disneyland Paris: il Disney’s Hotel New York sarà infatti ristrutturato per diventare nel 2020 Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, il primo degli Hotel Disney ad accogliere l’incredibile mondo degli Avengers.