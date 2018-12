tempo di lettura 1'

, la star di, ha deciso di fare causa alla Asylum sostenendo che i suoi diritti di immagine sarebbero stati violati. Stando a quanto sostenuto, il volto dell’attrice sarebbe stato usato su slot machine e lattine birra.

Si tratterebbe di una violazione del contratto secondo cui i produttori non possono usare le immagini di Reid su prodotti relativi a tabacco, sesso, gioco d’azzardo e alcol senza il suo consenso. L’attrice era infatti completamente contraria alla cosa e ha deciso di chiedere 100 milioni di dollari in danni descritti come “un quantitativo sufficientemente consistente per una punizione di carattere esemplare“.

Il contratto dell’attrice allegato alla causa precisa che la star avrebbe percepito 125.000 di dollari per apparire in Sharknado 5 e 175.000 per apparire nell’ultimo film “The Last Sharknado: It’s About Time”.

Fonte: Variety

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!