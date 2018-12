tempo di lettura 1'

In esclusiva per IGN ecco il motion poster dell’adattamento in live action di

Non ci sono ancora dettagli specifici sulla trama: nei giochi, Sonic è generalmente intento a collaborare con amici come Tails o Knuckles per sventare i piani di dominazione globale del folle dottor Eggman Robotnik. Il personaggio è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie sin dal primo titolo, che debuttò nel 1991 sul SEGA Genesis.

Del cast fanno parte Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).

L’uscita del film, prodotto dalla Paramount Pictures, è prevista per il 15 novembre 2019.

Take a look at the brand new motion poster for Sonic The Hedgehog right here! pic.twitter.com/15n5APqaM0 — IGN (@IGN) December 10, 2018

