La cerimonia di premiazione degli Oscar 2019 si avvicina sempre di più, e tra i tanti cambiamenti annunciati nel corso dell’anno potrebbe essercene uno imprevisto e inaspettato.

A febbraio potremmo infatti ritrovarci non solo con una categoria in più (non è ancora chiaro se “Miglior film popolare” verrà introdotta all’ultimo minuto o meno), non solo con una cerimonia dalla durata ridotta (con alcune premiazioni che avverranno durante le pubblicità e verranno poi riproposte attraverso dei montaggi), ma anche senza un conduttore.

L’Academy non ha ancora preso una decisione su chi sostituire a Kevin Hart dopo che quest’ultimo ha lasciato la conduzione a causa delle polemiche dovute ad alcuni suoi vecchi tweet e sketch comici, e ora Variety afferma che l’organizzazione potrebbe scegliere semplicemente di utilizzare una serie di celebrità per assegnare i premi, con una sorta di “monologo di gruppo”. È solo un’opzione, ma viene presa in considerazione. L’ultima volta che accadde qualcosa di simile fu alla 61esima edizione degli Academy Awards, nel 1988, quando Rain Man vinse Miglior Film.

Una nuova riunione del Board of Governors dell’Academy è imminente, e in quest’occasione verrà probabilmente presa una decisione definitiva. Vi terremo aggiornati!

La 91esima edizione degli Academy Awards si terrà domenica 24 febbraio 2019. Negli USA verrà trasmessa dalla ABC, in Italia da Sky Atlantic HD.