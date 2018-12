tempo di lettura 3'

È come lavorare in una sorta di organizzazione governativa segreta, come la CIA. Mi manderanno le revisioni dei copioni a Praga, sono stampate su questa carta rosso scuro che fa venire mal di testa. Manderanno qualcuno della Lucasfilm con un aereo, mi consegneranno il plico, aspetteranno che io lo legga e poi se lo riprenderanno. Quindi… nessuna pressione! Non posso nemmeno tenerlo durante la notte. Così vanno le cose adesso…

In una intervista con Entertainment Weekly parla del totale silenzio in cui è avvolto. JJ Abrams infatti ha riportato la produzione a livelli di segretezza di, dopo che Rian Johnson aveva cambiato le cose durante le riprese di(pubblicando con una certa regolarità immagini dal set sul suo blog). Hamill, che attualmente sta girando Knightfall per History Channel, spiega che prossimamente dovrà leggere delle revisioni di Episodio IX:

Durante le riprese di Gli Ultimi Jedi l’attore aveva ottenuto il permesso di portare con sé una versione cartacea della sceneggiatura, promettendo però di metterlo in una cassaforte la sera e di non lasciarlo mai in giro durante le riprese. Per Episodio 9 non avrà nemmeno questo privilegio.



EW conferma che Hamill deve ancora girare buona parte delle sue scene:

Sul set di Knightfall a Praga, Hamill ha dichiarato di dover girare ancora la maggior parte delle sue scene per Episodio IX. […] Finora ha girato per circa una settimana, e tornerà sul set tra un impegno con la produzione di Knightfall e l’altro.

Intanto il tabloid The Sun (una fonte che non riteniamo sempre affidabile, quindi prendete con le pinze quanto segue) sostiene che nientemeno che Ed Sheeran ha girato un cammeo nel film, le cui riprese continuano ai Pinewood Studios. Secondo il sito, si tratterà dell’ormai tradizionale “cammeo nascosto” che hanno avuto anche personalità come i principi William e Harry, il compositore Michael Giacchino, Tom Hardy e Daniel Craig: uno stormtrooper.

Sheeran, come noto, ha già avuto un cammeo in un’importante saga, Game of Thrones, vestende i panni di un soldato Lannister. Non solo, ha partecipato a cinque episodi della serie The Bastard Executioner, un episodio dei Simpson, e a film come Bridget Jones’s Baby, Popstar: Never Stop Never Stopping.

Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).