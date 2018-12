tempo di lettura 1'

Deadline ha diffuso la prima immagine del nuovo progetto scritto da Alan Moore (l’autore di Watchmen) e intitolato

Alla regia troviamo Mitch Jenkins, mentre nel cast Tom Burke (War And Peace), Siobhan Hewlett (Show Pieces), Ellie Bamber (Nocturnal Animals), Sheila Atim (Girl From The North Country), Richard Dillane (The White Princess) e lo stesso Moore.

Le riprese sono al momento in corso nel Regno Unito: il film è descritto come “gotico fantastico e drammatico“.

La storia ruota attorno a Fletcher Dennis (Burke) che viene incaricato di trovare un manufatto rubato: la sua ricerca lo metterà in contatto con gli elementi più pericolosi e insoliti di Northampton, tra cui belle addormentate in coma, gangster Voodoo, avventurieri mascherati e misteriose donne violente.

Una data d'uscita non è stata ancora fissata, ma vi terremo aggiornati.