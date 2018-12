tempo di lettura 2'

Anche quest’anno Google ha pubblicato nella sezione trends gli argomenti di tendenza nel 2018 in tutto il mondo. Si tratta dello zeitgeist (lo spirito dei tempi), ovvero la lista delle parole più cercate in assoluto divise per argomenti. Per compilare la classifica, Google ha analizzato triliardi di query di ricerca utilizzando ovviamente degli algoritmi che accorpano le ricerche ripetute e mettono a confronto le percentuali di crescita e decrescita di determinate ricerche durante l’anno. La popolarità viene quindi calcolata non per volume, ma per incrementi nel 2018 rispetto alla media del 2017 (esempio: le ricerche sul tempo sono enormi, ma sono stabili di anno in anno).

Una sezione, ovviamente, è dedicata al cinema e ai termini più popolari dell’anno. C’è un film che è riuscito a entrare nella top-ten delle ricerche complessive globali: è Black Panther, e la cosa non stupisce visti gli incassi da record che ha registrato in patria ma anche all’estero. Anche Stan Lee rientra nella top-ten, al quarto posto, e questo solo poche settimane dopo la sua morte. In cima alla top-ten dei film più cercati negli USA c’è ovviamente Black Panther, seguito da film che hanno incassato molti soldi o che hanno fatto molto parlare di sè: tra tutti, notiamo l’horror indipendente Hereditary. Nella classifica degli attori rientrano anche personaggi di YouTube (non dimentichiamo che è di proprietà di google) come Logan Paul, mentre la canzone più cercata in assoluto è, manco a dirlo, Bohemian Rhapsody.

Per quanto riguarda l’Italia, la sezione dedicata ai trend dell’anno non include né film né attori (niente Zalone quest’anno…). Potete vedere gli argomenti di tendenza nel nostro paese in questa pagina.

2018 NEL MONDO

RICERCHE COMPLESSIVE

World Cup Avicii Mac Miller Stan Lee Black Panther Meghan Markle Anthony Bourdain XXXTentacion Stephen Hawking Kate Spade

FILM

Black Panther Deadpool 2 Venom Avengers: Infinity War Bohemian Rhapsody A Star Is Born Incredibles 2 The Nun A Quiet Place Jurassic World: Fallen Kingdom

ATTORI

Sylvester Stallone Logan Paul Pete Davidson Bill Cosby Noah Centineo Donald Glover Allison Mack Gary Oldman सपना चौधरी Roseanne Barr