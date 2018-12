tempo di lettura 1'

Non si conoscono le sorti del Dark Universal della Universal. Dopo i risultati poco incoraggianti della Mummia al botteghino, il vasto progetto lanciato dalla Universal Pictures (che includeva) è stato messo in pausa.

Uproxx ne ha parlato con Jake Johnson, uno dei protagonisti del film, che ha ammesso di esserne completamente all’oscuro:

Non ne ho idea. Anche durante le riprese non ero davvero al corrente di tutto. In tutta onestà, non ho mai pienamente compreso l’idea dell’universo esteso.

Ha comunque ammesso:

Quello che posso dire, al di là del fatto che la critica non abbia apprezzato il film, è che stato pazzesco girare per mesi con Tom Cruise. […] Ho girato dei film che la critica ho odiato, ma su questo film avevo ragione. Sarebbe stato un grande rimpianto non correre per l’Arica con Tom Cruise, è stata un’esperienza di vita fantastica e me la porterò nella tomba. Se è la fine del Dark Universe, mi dispiace per i fan e per la Universal. Ma ho dei ricordi indelebili di me e Tom in elicottero in volo sull’Africa.