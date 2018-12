tempo di lettura 1'

In una recente intervista Deadline si è detto convinto che prima o poi assisteremo a una nuova incarnazione di Joker, magari interpretata proprio da lui.

“Voglio che le persone si travestano da me nei panni di un Joker nero, quando inevitabilmente succederà” ha commentato la star di Scappa – Get Out. “Credo che ci siano così tanti modi di interpretare il personaggio non ancora esplorati…“.

L’ultimo attore scelto per interpretare Joker – personaggio che Deadline paragona ad un Amleto della nuova generazione – è Joaquin Phoenix, che debutterà sul grande schermo nei panni del clown principe del crimine il 4 ottobre 2019.

