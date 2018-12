tempo di lettura 2'

, il film d’animazione scritto dainsieme a, diretto da, sarà uno dei protagonisti delle feste.

Negli Stati Uniti l’esordio è previsto per questo fine settimana, mentre in Italia arriverà il 25 dicembre.

Sony Pictures ha però in serbo una graditissima sorpresa per il pubblico italiano: questa domenica il cartoon verrà infatti proposto in ben 70 sale cinematografiche sparse per tutto lo stivale. Gli orari delle proiezioni saranno per lo più alle 11 e, in alcuni casi, alle 14.

A seguire potete trovare il Comunicato Stampa diffuso dalla divisione nazionale della major.

Domenica Spider-Man: Un nuovo universo in anteprima nelle maggiori città italiane, sabato al parco Cinecittà World

Il film nominato ai Golden Globes come miglior film d’animazione, per Guillermo del Toro sarà una delle sorprese nella stagione dei premi

Domenica 16 dicembre, nelle maggiori città italiane, proiezioni di Spider-Man: Un nuovo universo aperte al pubblico e questo sabato, l’anteprima nazionale al parco Cinecittà World. Il film nominato ai Golden Globe come Miglior film d’animazione. Certificato fresh su Rotten Tomatoes e acclamato dalla critica internazionale, Spider-Man: Un nuovo universo ha ricevuto gli elogi del regista Premio Oscar® Guillermo del Toro che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Credo che Spider-Man: Un nuovo universo possa essere ‘LA’ rivelazione in questa stagione dei premi”. Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, Spider-Man: Un nuovo universo è prodotto, in collaborazione con Marvel, da Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller e Christina Steinberg e la sceneggiatura è di Phil Lord. Spider-Man: Un nuovo universo sarà nelle sale italiane dal 25 dicembre distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale:

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

Il film è incentrato sull’Uomo Ragno di Miles Morales, che nei fumetti ottiene i poteri quando un ragno geneticamente modificato proveniente dai laboratori delle Osborn Industries finisce nello zaino di suo zio Aaron Davis, un criminale incallito. Inizialmente Morales non vuole essere un supereroe, ma si sente costretto a farlo quando lo Spider-Man originale muore cercando di salvare la sua famiglia.

A doppiare morales nella versione originale vi sarà Shameik Moore, mentre Mahershala Ali sarà Aaron Davis e Brian Tyree Henry sarà Jeffierson Davis. Nel cast anche Liev Schreiber, che doppierà il villain ancora avvolto nel mistero.

Spider-Man: Into the Spider-Verse uscirà il 14 dicembre 2018 negli USA, a Natale in Italia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!