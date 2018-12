tempo di lettura 1'

La situazione di– come noto da diversi mesi – non è chiarissima.

Non lo è in termini produttivi, non si sa cosa abbia intenzione di fare la Warner con questa icona supereroistica, e non lo è in merito al rapporto che lega Henry Cavill all’Uomo d’Acciacio.

Recentemente, a margine degli eventi stampa di Aquaman, Jason Momoa ha ribadito che il collega non ha assolutamente lasciato la parte:

Ho parlato da poco con Henry e non sta assolutamente lasciando Superman. Ama il personaggio e, al 100%, non lo sta lasciando.

Henry Cavill is still our Man of Steel. Watch Jason Momoa shut down rumors about Henry moving on from Superman. pic.twitter.com/iDddD2jN34 — Entertainment Tonight (@etnow) 13 dicembre 2018

