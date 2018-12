tempo di lettura 2'

Qualche settimana fa ha svelato a Jimmy Kimmel cheha un ruolo in

Ora è lo stesso Reeves a confermare la cosa, parlandone a Collider:

Quei simpaticoni della Pixar mi hanno telefonato completamente a sorpresa, ho parlato con i creatori di questa nuova versione, questa continuazione della storia. Mi hanno parlato del personaggio che volevano propormi e poi ne abbiamo discusso, permettendomi peraltro di dare il mio input sul ruolo.

Nulla però sappiamo sul personaggio in questione, se non (come affermato da Allen) che “è un po’ spigoloso e molto più piccolo rispetto agli altri”.

L’attore si unisce a un cast che include altre nuove voci: nella versione originale del film vi saranno infatti anche Tony Hale (che interpeterà Forky), e Keegan-Michael Key & Jordan Peele che interpreteranno Ducky e Bunny.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A distanza di più di vent’anni dalla realizzazione da parte dei Pixar Animation Studios di Toy Story – Il Mondo dei Giocattoli, il primo lungometraggio al mondo animato al computer, i protagonisti dell’indimenticabile film Disney•Pixar ritornano nei primi contenuti speciali di Toy Story 4, nelle sale italiane il 27 giugno 2019.

Diretto da Josh Cooley, prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4 vede Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi e nuovi amici e inaspettati ritorni.

Ecco anche la sinossi: