tempo di lettura 2'

Secondo quanto riportato da Discussing Film il direttore della fotografia Larry Fong è stato ingaggiato per lavorare nel reparto fotografico del nuovo film di Spongebob ovvero, la cui uscita è fissata per il 17 luglio 2020.

Fong, ricordiamo, ha lavorato a molti progetti di Zack Snyder come 300, Watchmen, Batman v Superman: Dawn of Justice, Sucker Punch ma anche a The Predator di Shana Black e a Super 8 di j.j. Abrams.

Come dichiarato recentemente da Mireille Soria, presidente di Paramount Animation, la pellicola “avrà dei riferimenti al film di cui ricorda il titolo (La Vita è Meravigliosa di Frank Capra), ma sarà soprattutto la storia delle origini di SpongeBob”, che l’anno prossimo compie 20 anni. “Per la prima volta in assoluto scopriremo come la piccola spugna incontrò il resto della gang di Bikini Bottom al campeggio estivo. Le scene d’apertura del film saranno ambientate proprio a Camp Coral, quando tutti i protagonisti si incontrarono per la prima volta.”

Ancora una volta vi saranno scene ibride live-action/animazione, ma l’animazione non sarà più in 2D: per la prima volta SpongeBob sarà interamente in CGI (una tecnica già sperimentata da Paramount Animation con Capitan Mutanda), perché “non credo sia più possibile per noi fare film in animazione tradizionale,” ha spiegato Soria, “Penso sia molto difficile”. Hans Zimmer si occuperà della colonna sonora, che includerà anche canzoni di grandi nomi della musica internazionale.

Ricordiamo che SpongeBob: Fuori dall’Acqua, uscito nel 2015, ha incassato ben 325 milioni di dollari in tutto il mondo.

FONTE: CB