La rivalità fraè qualcosa che esiste più nella testa della gente che in quella degli artisti effettivamente coinvolti nella creazione dei due franchise cinematografici.

A dare ulteriore prova di ciò, ci ha pensato David F. Sandberg (Annabelle: Creation) il regista di Shazam! che, su Twitter, ha risposto alla domanda di un follower ammettendo che Avengers: Endgame è il film che attende di più per rilassarsi dopo la release del suo cinecomic. Il filmmaker rivela che “non potrà rilassarsi davvero fino a che non scoprirà come ha fatto Ant-Man a tornare”.

Avengers: Endgame. Can’t properly relax until I know how Ant-Man came back. https://t.co/8PJca8RGPi — David F. Sandberg (@ponysmasher) 18 dicembre 2018

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019. Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.