tempo di lettura 1'

Chi non sogna una festa di compleanno a tema?!, star di High School Musical e Powerless ha deciso di festeggiare i suoi 30 anni con un party ispirato proprio alle atmosfere fantasy delle opere di Tolkien.

La designer Melissa Strukel ha svelato a E! Online che per l’allestimento della festa è stata usata anche una tenda originale usata in Lawrence d’Arabia trovata in un mercatino delle pulci.

Ecco un video e una foto dal party:

Vanessa Hudgens had a Lord of The Rings-themed birthday party and it was (my) precious. pic.twitter.com/MpNWVJzxyU

— E! News (@enews) 18 dicembre 2018