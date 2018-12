tempo di lettura 2'

Nel corso del 2018 il cinecomic Marvelha raggiunto numerosi traguardi. Gli ultimi li ha segnati con ben tre nomination ai Golden Globes, una per Miglior Film Drammatico, una per la Miglior Colonna Sonora e l’altra per Miglior Canzone Originale ( qui trovate tutte le altre nomination ).

Per l’occasione Oprah Winfrey ha rivelato a Vulture (via The Root) di aver organizzato un party esclusivo per onorare le sopracitate nomination ottenute dal lungometraggio. Alla festa hanno partecipato alcune star del film tra cui Michael B. Jordan e Chadwick Boseman e il regista Ryan Coogler.

La Winfrey ha documentato l’evento condividendo un video su Instagram in cui Stedman Graham, suo compagno di lunga data, mangia un pezzo della torta del party:

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

