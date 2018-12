tempo di lettura 1'

In attesa delle nuove uscite di oggi, mercoledìha dominato ancora la classifica italiana incassando 228mila euro e portandosi a 15.9 milioni di euro.

Apre al secondo posto Amici come Prima: la commedia che vede il ritorno di Boldi e De Sica insieme debutta con 180mila euro e la miglior media per sala. Ovviamente sabato e domenica saranno i giorni in cui potrà dare il meglio di sè (oltre a festività come Santo Stefano), si tratta comunque di una partenza decisamente superiore rispetto alle commedie natalizie del 2017.

Al terzo posto Un Piccolo Favore incassa 68mila euro, portandosi a 945mila euro complessivi, mentre scende al quarto posto Macchine Mortali con 62mila euro e un totale di 944mila euro. Chiude la top-five Il Testimone Invisibile con 48mila euro e un totale di 795mila euro.