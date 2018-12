tempo di lettura 1'

Le festività natalizie entrano nel vivo questo weekend nei cinema americani. Uno dei grandi protagonisti sarà ovviamente: ieri il film di Rob Marshall ha raccolto tra i 7 e gli 8 milioni di dollari (modificheremo la cifra con le stime definitive non appena saranno disponibili), in linea con l’apertura diuscito il giorno di Natale un anno fa.

Quest’ultimo arrivò a raccogliere 52.7 milioni in cinque giorni, salendo poi a oltre 400 milioni grazie a una tenuta straordinaria. Per Mary Poppins ci sarà però una concorrenza più serrata, ma è possibile che comunque arrivi a una cinquantina di milioni in cinque giorni.

Vi ricordiamo che stasera si terranno le anteprime di Aquaman e Bumblebee: per il primo si prevedono oltre 80 milioni di dollari in tre giorni, mentre per il secondo poco più di venti.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline