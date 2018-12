tempo di lettura 1'

Stiamo davvero facendo dei passi in avanti nel realizzare una versione cinematografica della serie per il grande schermo. Neil sta lavorando sodo alla stesura della sceneggiatura e penso che l’obiettivo sia rendere il tutto più imponente.

tornerà l’anno prossimo con una quinta stagione, ma c’è qualcos’altro che bolle in pentola come dichiarato dalla star della serie Idris Elba. L’attore ha infatti confermato che un film è in fase attiva di sviluppo:

Ha inoltre sottolineato:

Luther ha tutti gli ingredienti per avere un’atmosfera simile a quei classici film neo-noir degli anni Novanta come Seven o Nella morsa del ragno, ci piacerebbe usare quel modello il film. Ci saranno più omicidi, Volvo, Luther accigliato… in pratica vogliamo provare a portarlo su un livello più alto e proporlo a un pubblico più grande e forse anche trasportarlo in una dimensione internazionale.

