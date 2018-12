tempo di lettura 1'

Sono ben 347 i film che sono stati dichiarati idonei dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences alla corsa alla nomination nella categoria Miglior Film agli Oscar 2019.

Era dal 1970 (quando furono 374) che non veniva selezionato un numero così ampio di pellicole. Per essere considerati idonei, i lungometraggi devono uscire in un cinema commerciale della contea di Los Angeles entro il 31 dicembre, rimanendo in proiezione per un minimo di 7 giorni consecutivi.

Ormai da qualche anno la categoria Miglior Film può contenere fino a un massimo di 10 nominati: le nomination verranno annunciate il 22 gennaio 2019, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà il 24 febbraio 2019 e verrà trasmessa sulla ABC negli USA e su Sky in Italia.