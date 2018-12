tempo di lettura 1'

è attualmente impegnato nel montaggio di, sequel di La Casa del Diavolo.

Per l’occasione il regista ha diffuso in rete un brevissimo estratto video che vede al centro Otis Driftwood, personaggio interpretato da Bill Moseley, già apparso in La Casa dei 1000 Corpi e in La Casa del Diavolo.

Zombie ha accompagnato il video con una didascalia molto emblematica: “Se pensavate che l’età avesse ammorbidito Otis in Three From Hell.. beh, ripensateci. È peggio che mai”.

Ecco il video:

Del cast fanno parte Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, Sid Haig, Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo (Machete), Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (The Howling) e Austin Stoker (Assault on Precinct 13).

FONTE: CB